«Ингрупп» получил разрешение на строительство жилья возле Центрального рынка

Девелопер «Ингрупп» получил разрешение на возведение первых трех жилых домов возле Центрального рынка в Перми, свидетельствует информация в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). С помощью механизма комплексного развития территории «Ингрупп» застроит 1,4 га в границах шоссе Космонавтов, Бакового переулка и Эпроновской улицы. Согласно проектной декларации, опубликованной в ЕИСЖС, компании группы ООО СЗ «Уно» 5 сентября было выдано одно общее разрешение на строительство в отношении трех домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Три дома по адресу: шоссе Космонавтов, 10, будут иметь переменную высотность от 3 или 15 и до 32 этажей. Жилая площадь одного из них составит 18,9 тыс. кв. м, другого — 13,4 тыс. кв. м и третьего — 18,1 тыс. кв. м. Итого суммарная жилая площадь трех указанных новостроек составит 50,5 тыс. кв. м. В этих домах запроектировано всего 817 квартир.

Комплекс будет относиться к элитной недвижимости. Примечательно, что ЖК назвали «Манеры», тогда как в мае, по данным «Ъ-Прикамье», объект хотели именовать «Сэнс».

О приобретении девелопером «Ингрупп» участка возле Центрального рынка стало известно весной 2024 года. Согласно проекту московского архитектурного бюро Atrium, комплекс на стилобате будет иметь высоту 29 этажей. Объект будет включать более 50 тыс. кв. м жилья и свыше 10 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.