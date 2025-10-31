В Саратове слесарям и операторам станков с готовы выплатить по 200 тысяч рублей

В Саратовской области расширяют перечень профессий молодых специалистов, которые могут рассчитывать на единовременную стимулирующую выплату при трудоустройстве на промышленное предприятие. Однако действует ограничение: право на выплату имеют только те, кто устраивается на предприятия из реестра ОПК. Соответствующий законопроект рассмотрели в областной думе на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике.

В Саратовском регионе с 2023 года действует закон о поддержке молодых специалистов. При устройстве на предприятия обрабатывающей промышленности им положены единовременные выплаты.

Заместитель министра промышленности и энергетики региона Андрей Куланин отметил, что в действующей редакции закона под его действие попадают 4 специальности. А именно: инженер-технолог, инженер-программист, инженер-конструктор (это специалисты с высшим образованием, им выплачивают по 350 тыс. руб.) и с средним специальным образованием — токарь-фрезеровщик с выплатой 200 тыс. руб.

«Сегодня мы предлагаем внести еще две специальности среднего профессионального образования: это слесарь механосборочных работ и оператор станков с ЧПУ,— рассказал господин Куланин.— Выплаты по этим специальностям составят также в пределах 200 тыс. руб.».

По словам чиновника, расчет бюджетных средств на дополнительные специальности уже проводился. По слесарям насчитывается около 70 вакансий, по операторам станков с ЧПУ — около 30.

Руководитель представительства губернатора и правительства области в органах власти Роман Яровой добавил, что инициатива исходит от самих предприятий, которые нуждаются в привлечении этих специалистов. Поэтому губернатор и выступил с такой инициативой, чтобы дополнить имеющийся перечень.

Депутаты поинтересовались, были ли от руководителей предприятий запросы на другие рабочие специальности.

Список расширять планируется, но все упирается в «бюджетный коридор», уточнил господин Куланин.



При этом на единовременную выплату смогут рассчитывать специалисты, устраивающиеся на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Создан реестр предприятий ОПК, он закрытый. Если молодые специалисты указанных выше востребованных специальностей будут устраиваться на другие предприятия, не входящие в реестр, на выплату они рассчитывать не смогут.

Депутаты высказали мнение, что, поддерживая предприятия ОПК, тем самым создают ситуацию, когда другие саратовские заводы, нуждающиеся в молодых специалистах, столкнутся с еще большим дефицитом рабочей силы.

Председатель облдумы Алексей Антонов («Единая Россия») напомнил, что идет СВО, регион должен выполнять политические и экономические задачи, следовательно, необходимо поддерживать оборонные предприятия. Эти предприятия находятся в реестре, они работают на оборону страны, производят необходимое для этого оборудование.

«Будут лучшие времена, станет лучше с бюджетом — поможем и другим предприятиям, — сказал господин Антонов. — Предприятия, работающие на оборону, должны иметь преференции».

Татьяна Смирнова