«Ночь искусств», семейный матч «Рубина» и книжный фестиваль «Веранда „Альпины“»

3 и 4 ноября Казань присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств»: мероприятия пройдут в Нацмузее РТ, Казанском Кремле и Галерее современного искусства ГМИИ РТ. На семейном матче с участием «Рубина» и «Динамо» выступит Милана Хаметова. На книжном фестивале «Веранда» издательской группы «Альпина» пройдут распродажа книг и встречи с авторами издательства. Также в планах: новая выставка «Комната ожиданий», «Папины дочки» в кино и стендап Гурама Амаряна. Подробнее — в афише «Ъ».



Что посетить на «Ночи искусств»

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Какие спортивные события посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Что посетить на «Ночи искусств»

Казань присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». 3 ноября серия мероприятий состоится в Национальном музее РТ с 18:00 до 23:00. В программе: показ фильма «Соединяющий миры» о Каюме Насыйри, лекции об истории народов и ремеслах, вечерняя музыкальная программа с участием этно-группы «Риваять».

«Ночь искусств» 4 ноября пройдет в Галерее современного искусства ГМИИ РТ. С 12:00 до 23:00 здесь будут проводить экскурсии по выставкам, творческие мастер-классы, а также состоятся выступление камерного хора «Преображение» и лекция «Казанский авангард второй волны: имена, герои, события».

4 ноября с 18:00 до 23:00 в музеях и выставочных залах Казанского Кремля в рамках «Ночи искусств» пройдут тематические экскурсии, театрализованные программы, мастер-классы, лекции и квесты. В том числе тут можно будет посетить экскурсии по выставке «Роскошь. Сквозь века», интерактивный научный спектакль «Тайны первобытного огня» и квиз «Тайны искусства».

Вверх

Где послушать музыку

31 октября в 18:30 в Татарской филармонии имени Тукая пройдет трибьют-шоу The BeatLove. Музыканты исполнят песни группы The Beatles. Их манера исполнения и «битловское» обаяние создадут атмосферу ливерпульского музыкального клуба 60-х годов. Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

31 октября камерный состав CAGMO представит концертную программу «Симфония Linkin Park при свечах», основанную на творчестве легендарной рок-группы. На концерте в ДК Железнодорожников прозвучат песни в исполнении фортепиано, струнных, флейты и ударных. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2800 руб. (6+)

3 ноября на сцене Korston выступит Аня Ранетка. На концерте в формате караоке прозвучат хиты «О тебе», «Она одна», «Ангелы», «Чемпионы любви», «Мальчишки-кадеты», «Нет мира без тебя», «Зима» и другие песни. Начало в 21:00, билеты — 1000 руб. (16+)

3 и 4 ноября в театре имени Камала оркестр театра под руководством дирижера Данияра Соколова представит программу «В гостях у Тоторо». В репертуаре: музыка из мультфильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки, сюита из кинофильмов о Гарри Поттере, симфоническая поэма Ильяса Камала «Карурман Аша» и «Восточная рапсодия» Эльмира Низамова. Начало в 14:00, билеты от 1800 руб. (12+)

5 ноября в Tasigo Kazan Palace состоится концерт с участием бразильского вокалиста и гитариста Жоандера Сантоса и трио Олега и Натальи Бутман. Начало в 19:00, билеты от 3200 руб. (18+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

31 октября в КЦ «Сайдаш» покажут спектакль «Маленький принц» по повести Антуана де Сент-Экзюпери. Светлая и трогательная история о Маленьком принце, его решимости и сомнениях, его смехе и слезах прозвучит в постановке театра «Молчи и танцуй». Начало в 19:00, билеты от 1000 руб. (12+)

31 октября на театральной площадке MO представят спектакль «Луманзе / Снегурочка» по тексту Дениса Осокина и постановке независимого творческого объединения «Анемоновый театр». Спектакль рассказывает о «вечной встрече и вечном расставании», о «нескучании», о «непрощании, даже когда прощаются». Начало в 19:00, стоимость билетов — 700 руб. (16+)

2 ноября в 19:00 и 21:30 в Особняке Демидова пройдут показы спектакля «Бар „Хемингуэй“». Иммерсивная постановка погружает зрителя в двадцатые годы XX века — во времена голодных дней Хемингуэя и веселых вечеринок Фицжеральдов, создания шедевров под опекой Гертруды Стайн и бурных эмоций всего Парижа. Билеты — 3500 руб. (18+)

4 ноября на сцене ДК Химиков покажут спектакль «Чучело» из репертуара Казанского ТЮЗа. История школьной травли знакома зрителю по одноименному фильму Ролана Быкова. На концерте-квартирнике зрители вновь познакомятся с Леной Бессольцевой и ее одноклассниками. После показа спектакля состоится обсуждение с участием педагога-организатора Ирины Молодцовой. Начало в 18:30, билеты стоят от 500 руб. (12+)

5 ноября в Особняке Демидова пройдут показы полубиографичного спектакля «Табу», в котором соединяются истории трех женщин начала двадцатого века: Фатихи Аитовой, Сары Шакуловой и Сары Садыковой. Эти истории о страсти к своему делу, которая сильнее разочарований и смерти. Начало показов в 19:00, стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

Вверх

Какие спортивные события посетить

1 ноября на «Ак Барс Арене» состоится семейный матч футбольных клубов «Рубин» и «Динамо». Перед игрой на стадионе выступит популярная певица и блогер Милана Хаметова, а также пройдет автограф-сессия с игроками медиалиги — звездами команды 2Drots. Начало программы в 16:30, стоимость билетов — от 300 руб.

1 ноября в рамках Чемпионата КХЛ «Фонбет» казанский хоккейный клуб «Ак Барс» сыграет с «Ладой» из Тольятти. Матч пройдет на льду «Татнефть-арены», начало в 19:00. Стоимость билетов — от 1600 руб.

Вверх

Что смотреть в кино

30 октября в прокат выходит полнометражное продолжение телесериала «Папины дочки. Мама вернулась». По сюжету мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек — это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать все сначала. Им предстоит преодолеть трудности и снова стать одной дружной семьей.

Вверх

Чем заняться еще

30 октября в галерее «Смена» открылась персональная выставка казанской художницы Зули Алиевой «Комната ожиданий». Для нового проекта она подготовила несколько объектов, связанных с практиками о том, как справиться с чувствами или скоротать время. Выставка «Комната ожиданий» будет открыта с 12:00, а в 19:00 художница проведет первую медиацию, где расскажет о проекте и создании объектов. Вход свободный.

2 ноября в IT-парке им. Башира Рамеева стендап-комик и участник проектов Outside Stand Up, «Stand Up» на ТНТ Артур Шамгунов представит новую программу «Больно смешно». Выступления состоятся в 18:00 и 21:00, стоимость билетов — от 3000 руб. (18+)

2 и 3 ноября в Центре современной культуры «Смена» пройдет книжный фестиваль «Веранда» от издательской группы «Альпина». Темой станет «Русский город. Пространство. Люди. Истории». В программе — распродажа книг от 100 руб., маркет локальных брендов, лекции и встречи с авторами издательства, а также зона по созданию авторских открыток. Событие продлится оба дня с 12:00 до 20:00, вход по бесплатной регистрации.

4 ноября в КРК «Пирамида» состоится программа «Гурам Амарян и друзья» с участием комиков Сергея Снурникова, Геворка Абрамяна, Ильи Раевского, Вадима Постильного и Эрнеста Таржуманяна. Начало в 19:00, билеты от 1600 руб. (18+)

Вверх

Гузель Ахметгалиева