Из Ульяновской области за неделю выдворили 47 иностранцев

За неделю с 13 по 22 октября в ходе второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» в Ульяновской области было проверено 705 объектов, в том числе 466 мест компактного проживания иностранных граждан, сообщает региональное УМВД, подводя итоги операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, в ходе проверок было выявлено 408 административных правонарушений миграционного законодательства. За нарушения правил въезда или пребывания в стране привлечен 271 иностранец, составлено 137 протоколов о нарушении порядка трудовой деятельности иностранцев.

В отношении незаконно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан вынесено 47 постановлений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Также за пределы России выдворены три иностранца, освободившиеся из исправительных учреждений Ульяновской области.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев и несоблюдение установленных ограничений по видам деятельности иностранных граждан в отношении юрлиц составлено восемь протоколов об административных правонарушениях.

По итогам операции полицейскими также наложены штрафы на сумму более 980 тыс. руб., принято 26 решений об ограничении въезда иностранцев на территорию России. За организацию незаконной миграции и использование заведомо поддельных документов возбуждено три уголовных дела.

Андрей Васильев, Ульяновск