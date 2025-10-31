На острове Недоразумения горят уже 48 гектаров травы и леса

Площадь лесного пожара на острове Недоразумения в Магаданской области на текущий момент составляет 48 гектаров, сообщило Министерство природных ресурсов и экологии региона. Сухая трава и кедровый стланик горят с 29 октября. Тушению мешают экстремальные погодные условия: температура воздуха (- 17 градусов) и мерзлый грунт не позволяют пожарным проложить минерализованную полосу и использовать для тушения вертолет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области

«Ликвидацией пожара занимаются работники МОГБУ «Авиалесоохрана» и регионального пожарно-спасательного центра … Группировка, осуществляющая тушение пожара, насчитывает 19 человек», — говорится в сообщении Минприроды.

Расположенный в 20 км от Магадана остров не является особо охраняемой территорией, добавили в ведомстве.

Природоохранная прокуратура внесла представление в региональное Минприроды «в связи с недостаточностью принимаемых мер по ликвидации пожара».

Руководитель ЦУР Магаданской области Павел Береговой сообщил в своем Telegram-канале, что причиной пожара мог стать человеческий фактор.