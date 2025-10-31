Экс-главе миграционного отдела по Солнцево дали 14 лет за незаконные паспорта

Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику отдела по вопросам миграции (ОВМ) московского ОМВД по району Солнцево Александру Позднякову. Он обвинялся в создании канала незаконной миграции, незаконной выдаче паспортов и получении взяток. Осужденного отправили в колонию строгого режима на 14 лет, сообщила пресс-служба столичных судов.

Сроки также получили два других фигуранта. Бывшая ведущий техник ОВМ Елена Смирнова получила 12 лет общего режима, ей также вменили получение взяток. Аналогичный приговор вынесли Мубаризу Гурбанову.

Александр Поздняков уже получал приговор за превышение полномочий и незаконную выдачу российских паспортов. В 2023 году его приговорили к принудительным работам и удержанию 15% от зарплаты. Тогда было установлено, что он вручил паспорт вору в законе Гилани Алиеву, известному как Гилани Седой. Последний находился в федеральном розыске за вымогательство, но смог улететь в Турцию по поддельному паспорту.

Никита Черненко