Прибыль Apple взлетела на 87% благодаря рекордным продажам новых iPhone

В четвертом квартале финансового 2025 года, завершившемся в конце сентября, выручка корпорации Apple увеличилась на 8%, составив $102,5 млрд. Чистая прибыль компании выросла почти на 87%, до $27,5 млрд. Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков. Годовая выручка Apple увеличилась на 6,4%, до $416,2 млрд, а чистая прибыль — на 19,5%, до $112 млрд.

Хорошие квартальные результаты корпорации связаны в первую очередь с рекордными продажами iPhone — они выросли на 6%, достигнув $49 млрд. В сентябре Apple выпустила новые смартфоны iPhone 17 и 17 Pro. Продажам не помешали перебои с поставками гаджетов, о которых рассказал генеральный директор компании Тим Кук. Он также заявил, что компания прогнозирует рост выручки в следующем квартале на 10–12%. Apple сообщила, что издержки, связанные с импортными пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом, составили за квартал $1,1 млрд.

Акции Apple после публикации отчетности выросли на внебиржевых торгах на 2%. Многие аналитики неоднократно критиковали компанию за то, что она менее активно, чем другие хайтек-гиганты, вкладывается в технологии искусственного интеллекта. «Хотя рынок по-прежнему одержим внедрением ИИ и его монетизацией, Apple доказывает, что старый рецепт все еще работает — по крайней мере еще на один квартал — с устойчивым ростом старых продуктов и услуг, поддерживаемым глобальной экономикой, находящейся в лучшем, чем боялись, состоянии, что дает устойчивый рост выручки»,— считает старший аналитик портала Investing.com Томас Монтейро.

Яна Рождественская