Красноярск возьмет в лизинг 55 автобусов за 1,5 млрд рублей

Красноярское АО «КПАТП 5» объявило аукцион на приобретение в лизинг 55 автобусов большого класса. Начальная стоимость контракта составляет 1,5 млрд руб. Поставить транспорт необходимо не позднее 31 марта 2026 года. Срок исполнения контракта - 31 марта 2031 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Автобусы, как следует из техзадания, должны быть выпущены не ранее 2025 года. В каждом транспортном средстве предусмотрено 26 сидячих мест и одно для инвалидной коляски. Общая пассажировместимость должна составлять не менее 97 человек, а длина транспортных средств — не превышать 12 м. Они также должны быть оборудованы видеорегистраторами и датчиками учета пассажиропотока. Весь транспорт будет работать на метане.

Цвет кузова указан — небесно-голубой, на бортах должен быть размещен герб Красноярска, а также надписи и символика региона: «Енисей», «На природном газе», «Чистое движение», «400 Красноярск».

Заявки на аукцион принимаются до 13 ноября, в этот же день будут подведены итоги.

В июне 2025 года Красноярск заключил лизинговый контракт с АО «Сбербанк Лизинг» на поставку 150 автобусов на газомоторном топливе на сумму 3,5 млрд руб. Проект модернизации транспорта, реализуемый при поддержке регионального правительства, приурочен к 400-летию города.

Лолита Белова