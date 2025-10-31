Паслер призвал мэров убрать аварийные места для снижения смертности на дорогах

Главы муниципалитетов Свердловской области должны включить в перечень приоритетных для ремонта дорог участки с высокой концентрацией аварийности и смертности, сообщил губернатор Денис Паслер в ходе заседания регионального правительства. Глава Среднего Урала призвал областное министерство транспорта попросить мэров «включить эти объекты в первую очередь, потом все остальное». «Иначе так и будем констатировать факты смертности и увеличения погибших на дорогах. Где есть понимание, хорошо, где нет — не подписывайте соглашение по дорогам»,— подчеркнул господин Паслер.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

«Принято»,— заверил губернатора и.о. министра транспорта Александр Толкачев.

Денис Паслер пояснил в своем Telegram-канале, что подход повысит безопасность на дорогах. «Многое зависит и от самих участников движения. Более 30% ДТП в регионе происходит из за превышения скорости, 10,3% — из за вождения в состоянии опьянения. Чья то самоуверенность и безответственность стоят людям здоровья и жизни. В этом плане работать надо всем вместе»,— добавил он.

