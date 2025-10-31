В Краснодаре задержан подозреваемый в подготовке теракта на железной дороге

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю сообщило о предотвращении террористического акта в Краснодаре. По данным правоохранительных органов, гражданин России, 1981 года рождения, по заданию проукраинской террористической организации намеревался поджечь железнодорожное электрооборудование, чтобы вызвать сбои в движении транспорта. Злоумышленник был задержан неподалеку от намеченного места совершения преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и публичном оправдании деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ).

Органами ФСБ установлено, что мужчина по собственной инициативе связался с представителями проукраинской террористической организации. Те убедили его совершить поджог электрооборудования на железной дороге и переслали инструкцию по изготовлению зажигательной смеси.

Анна Перова, Краснодар