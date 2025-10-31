Трамп после покушения в 2024 году спросил, показывают ли это в новостях

Президент США Дональд Трамп, после покушения в Батлере в июле 2024 года, первым делом спросил помощников, показывают ли инцидент в новостях. Об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей новой книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку». Эти события произошли, когда господина Трампа доставили в больницу.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

В палате Дональд Трамп интересовался, как СМИ освещают покушение. Стивен Чунг, нынешний директор по коммуникациям, показал ему фотографию Эвана Вуччи, на которой Трамп с окровавленной щекой поднимает кулак. Президент назвал это изображение «культовой фотографией» и добавил, что это «самая американская фотография, которую он когда-либо видел». В книге журналист также пишет, что господин Трамп попросил у врачей копию КТ-снимка головного мозга, чтобы продемонстрировать, что его мозг «лучше», чем у Джо Байдена.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года в Батлере, штат Пенсильвания. Стрелок, занявший позицию на крыше, произвел несколько выстрелов, одна из пуль задела ухо Трампа. В результате инцидента погиб 50-летний пожарный, еще двое получили тяжелые ранения. Стрелка ликвидировал снайпер. Секретная служба США признала это «самым значительным оперативным провалом за последние десятилетия».