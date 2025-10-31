Плохо забытое неизданное

На цифровых площадках появился новый альбом группы t.A.T.u. «в Поднебесной». Примерно тогда же ее солистки Лена Катина и Юля Волкова выступили в Москве под этим же всемирно известным брендом. Однако эти два факта между собой никак не связаны. Игорь Гаврилов разбирался, как так вышло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистки группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Елена Катина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Солистки группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Елена Катина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Под названием t.A.T.u. сейчас выступают не Лена Катина и Юля Волкова, а Елена Сергеевна Катина и Юлия Олеговна Волкова. Группа создана более четверти века назад, песня «Я сошла с ума» появилась в 2000-м, на первом месте в британском чарте с ее англоязычной версией они оказались в 2002-м, а на «Евровидении» выступили в 2003 году. Первый альбом группы «200 по встречной» (2002) был продан золотым или платиновым тиражом в 27 странах.

Группа t.A.T.u. не выпускала новый материал с 2009 года, оставаясь мировым музыкальным феноменом и демонстрируя высокие продажи. И по сей день их песни звучат по радио и на рейвах, их перепевают мировые звезды, включают в саундтреки к фильмам голливудские режиссеры. «All the Things She Said», например, звучит в фильме «Анора». Все это обеспечивает достойными доходами авторов песен, но не солисток группы, ведь они не авторы и не управляют правами на фонограммы.

Девушки могли бы зарабатывать концертами, однако долгие годы пребывали в ссорах, выступая вместе только по особым случаям вроде открытия Олимпийских игр в Сочи.

Издатели альбома «в Поднебесной» — компания Fenix Music — позиционируют его не как «новый», а как «неизданный». Этот альбом записывался группой в 2004 году в период съемок реалити-шоу «Тату в Поднебесной». Для работы над ним на 13-м этаже гостиницы «Пекин» продюсер группы Иван Шаповалов создал студию и своего рода арт-лабораторию, где собиралась столичная богема. По окончании проекта Иван Шаповалов прекратил сотрудничество с группой, а альбом «Dangerous and Moving» (2005) в итоге был составлен из треков, записанных в зарубежных студиях. Альбом «в Поднебесной» — впервые собранные под одной обложкой и опубликованные на цифровых платформах фонограммы, которые были записаны Шаповаловым и t.A.T.u. именно в «Пекине» и права на которые принадлежат продюсеру.

«Этот релиз состоит из треков, которые были записаны в момент разрыва наших отношений,— рассказал “Ъ” Иван Шаповалов.— То есть в нем ничто не редактировалось, не перерабатывалось и специально не готовилось. Именно этим и передается особый вайб незавершенности проекта "Тату в Поднебесной". Это то настроение релиза, которое запечатлело момент ухода девочек».

Тексты песен, вошедших в альбом, на протяжении пары десятилетий никого не смущали. В 2003 году молодые российские слушатели испытывали некоторую гордость от того, что наши певицы вышли на сцену «Евровидения» с «воровским» панчлайном «Не верь, не бойся, не проси», а в студии Карсона Дейли появились в футболках с матерным антивоенным лозунгом.

Очевидно, что сейчас ряд популярных текстов группы t.A.T.u. вызывают вопросы по части соответствия законодательству о ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ, а в 2000 году и аббревиатуры-то такой не знали).

Обычно выход альбома сопровождается у музыкантов концертами-презентациями. Концерты t.A.T.u., прошедшие в клубе Tau, состоялись одновременно с релизом альбома «в Поднебесной», однако не позиционировались как презентация альбома. Солистки заявили СМИ, что не имеют к нему отношения.

«Я склонен этому верить,— комментирует Иван Шаповалов.— Видимо, те Лена и Юля действительно улетели, как два ангела с обложки альбома, и унесли с собой ту пронзительность и искренность на своих крыльях. А те, кто так сейчас отвечает, значит, другие. Женщины».

На концертах исполнялись песни со всех трех альбомов t.A.T.u., причем как на русском, так и на английском языке. В программу была включена и кавер-версия песни группы The Smiths «How Soon Is Now» — в 2000-е она была дополнительным «мостиком» к западной аудитории. Песню «Я сошла с ума» исполняли дважды, в начале и в финале шоу. Оба раза на английском, но зрители хорошо помнят припев на родном языке. Они подпевали хором, несмотря на то что большинство из них появились на свет уже после рождения песни.

Собственно, так обстоят дела не только в Москве. В этом году группа активизировалась именно как концертный коллектив, и его перспективы, как выяснил “Ъ”, положительно оценивают как отечественные, так и зарубежные промоутеры. Были выступления в Крыму и Минске, а впереди шесть концертов в теплой и легкой в визовом отношении Мексике. Сначала планировался один, потом два, но случился ажиотаж. Судя по реакции фанатов в соцсетях на реюнион t.A.T.u., если бы не долгие периоды ссор Елены Сергеевны и Юлии Олеговны, они давно были бы успешным гастролирующим коллективом с ангажементами по всему миру.