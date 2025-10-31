Стоимость реконструкции стадиона «Водник» превысит 2 млрд рублей

В правительстве Нижегородской области предварительно рассмотрели подготовленный мастер-план по комплексному развитию территории муниципального стадиона «Водник» на Алексеевской улице Нижнего Новгорода. Долгое время «Водник» был заброшен, за два десятилетия ни один из предлагаемых мэрией проектов по его восстановлению не был реализован. Когда администрация города внезапно для жителей закрыла старый стадион, как аварийный, это вызвало большое недовольство местных жителей и коллективный гражданский иск в суд (среди заявителей есть и бывший директор стадиона Алексей Кормаков).

Как сообщил источник «Ъ-Приволжье» в областном правительстве, на первом рассмотрении участники регионального градштаба определились с компоновкой и составом спортивного ядра. В частности, на территории «Водника» предполагается построить небольшой ФОК с ледовой ареной. Футбольное поле сократится под детский футбол за счет того, что с его торцов планируются теннисный корт и баскетбольная площадка.

Проект развития оценен более чем в 2 млрд руб., и в правительстве рассчитывают привлечь частного инвестора, который возьмет на себя реализацию проекта. Очевидно, что часть нынешней территории стадиона придется отдать под жилую и коммерческую застройку для окупаемости его затрат.

«Ориентировочно финансовому партнеру надо будет продать до 34 тыс. кв. м площадей, чтобы приблизиться к такому объему вложений в спортивное ядро», — пояснил собеседник. По его словам, заинтересованные в проекте КРТ «Водник» инвесторы имеются. После окончательного согласования технико-экономических показателей власти обнародуют утвержденный мастер-план территории стадиона и рендеры с визуализацией строительных решений.

Иван Сергеев