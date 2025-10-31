Максим Харламов покинул пост главы Центра подготовки космонавтов им. Гагарина
Максим Харламов по собственному желанию покинул должность начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина. Временно исполняющим его обязанности назначен командир отряда космонавтов Олег Кононенко, сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».
Максим Харламов
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Олегу Кононенко 61 год. Он совершил 5 полетов в космос и сейчас удерживает рекорд по суммарному нахождению в космосе — 1110 дней 14 часов и 57 минут. Господин Кононенко работает в ЦПК с 2013 года, занимал должность замначальника центра. Космонавт удостоен званий Героя Российской Федерации и Героя Туркменистана, он также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Максим Харламов работал в ЦПК с 1989 года. Он был назначен на должность начальника центра в 2021 году. В разные годы господин Харламов занимался организацией подготовки российских и международных экипажей станции «Мир» и Международной космической станции. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет ведомственные награды, в том числе от СВР.