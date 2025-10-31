Священный синод РПЦ отстранил от должности епископа в Нижегородской области

Епископа Дальнеконстантиновского Филарета отстранили от должности викария Нижегородской епархии, обвинив «в совершении тяжких канонических преступлений». Об этом сообщили в нижегородской епархии Русской православной церкви 30 октября.

Решение было принято на заседании Священного синода РПЦ. Управляющему делами Московской патриархии поручено назначить комиссию по изучению обвинительных материалов и в случае подтверждения данных передать дело в высший общецерковный суд. Суть обвинения не приводится.

Пока епископ Дальнеконстантиновский, занимавший эту должность с 2019 года, почислен на покой в Казанский Чимеевский мужской монастырь Курганской епархии под архипастырским наблюдением митрополита Курганского и Белозерского Даниила.

Руководитель пресс-службы Нижегородской епархии иерей Алексий Пестрецов пояснил «Ъ-Приволжье», что обобщенных категорий «тяжких канонических преступлений» нет, это может быть «все что угодно». Информацией о сути проступка епископа он не обладает. Пока ожидается решение комиссии.

Галина Шамберина