Диван-трансформер Clarke Cross, Milano Вedding

Гостиная служит для отдыха, спальня — для полноценного сна, потому и мебель в этих помещениях разная. Но диван-кровать Clarke Cross от Milano Вedding совмещает обе эти функции, что делает его идеальным для небольших квартир. Устроившись на нем, можно посмотреть кино, почитать или поболтать с друзьями. А если понадобится оставить гостей ночевать, диван легко трансформируется в удобную кровать. Модель, оснащенная механизмом Lampolet, раскладывается вбок, а не вперед — достаточно повернуть спинку. Снимать при этом подушки нет необходимости. В разложенном виде Clarke Cross занимает меньше места, чем диваны-кровати с фронтальным раскрытием (когда спальная часть выдвигается вперед). Спальное место — с ортопедическим матрасом (160 х 190/200 см). Чехол в тканевом или кожаном исполнении полностью съемный. Модель Clarke Cross также доступна в нераскладной версии, ее можно разобрать для удобства транспортировки. Представитель бренда в России — компания WWTS.

Елизавета Лаврик