В Татарстане на лекарства от онкозаболеваний выделят 50,2 млн рублей

В Татарстане выделят 50,2 млн руб. на закупку противоопухолевых препаратов для лечения онкологических заболеваний у детей и взрослых. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Из этой суммы 11,7 млн руб. выделят на приобретение 80 упаковок «Пэгаспаргазы». Стоимость одной упаковки препарата составляет 147 тыс. руб. Лекарственное средство используется при остром лимфобластном лейкозе.

Также закупят 55,9 тыс. упаковок «Метотрексата» стоимостью 600–780 руб. за упаковку. На эти цели выделят еще 38,4 млн руб. Препарат используется при различных видах онкологических заболеваний и тяжелых формах псориаза и ревматоидного артрита.

Поставка лекарств запланирована на 2025–2026 годы. Заказчик — ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»).

Анна Кайдалова