Теперь без пробок: жители «нового центра» получили прямой выезд на Красный проспект

Группа компаний «ПОЛЯКОВ» завершила строительство новой автомобильной дороги, соединяющей улицу 1-ю Шевцовой и улицу Георгия Колонды.

Фото: Предоставлены группой компаний «Поляков»

Новый участок обеспечивает прямой выезд из клубного комплекса «Новаторы» и прилегающих кварталов на Красный проспект, значительно улучшая транспортную ситуацию в этом районе города.

Фото: Предоставлены группой компаний «Поляков»

«Новаторы» расположены в динамично развивающейся части Красного проспекта — в так называемом «новом центре» Новосибирска возле бывшего аэропорта Северный. Здесь активно формируется современная городская среда: возводятся новые жилые комплексы, открываются магазины, кафе, сервисы и общественные пространства. Однако быстрые темпы застройки обострили проблему транспортной доступности. Движение по улице Аэропорт от Красного проспекта к Мочищенскому шоссе начинается как одностороннее. На выезде формируются большие пробки, осложняющие выезд жителям большинства новых домов. Жители «Новаторов» будут избавлены от этой проблемы.

Фото: Предоставлены группой компаний «Поляков»

«Приступая к строительству “Новаторов” в 2023 году, мы сразу понимали необходимость обустройства нового выезда из микрорайона. И обещали нашим будущим жителям, что решение будет найдено. На пути к реализации пришлось преодолеть много сложностей, и я рад, что мы успели до ввода комплекса. Вместе с ключами от квартир в этом году жители “Новаторов” получат и удобный выезд. Создавая комфортное жилье, важно одновременно заботиться о городской инфраструктуре. Новая дорога — это не просто удобство для жителей “Новаторов”, а вклад в развитие всего района»,— отметил генеральный директор ГК «ПОЛЯКОВ» Илья Поляков.

Фото: Предоставлены группой компаний «Поляков»

Новый выезд, спроектированный и построенный за счет девелопера, открыт для движения — теперь жители могут быстро и безопасно выехать на улицу Георгия Колонды вблизи Красного проспекта и строить далее любые маршруты в объезд пробок на Мочищенском шоссе.

Фото: Предоставлены группой компаний «Поляков»

Справка о компании

Группа компаний «ПОЛЯКОВ» — динамично развивающийся девелопер полного цикла, специализирующийся на комплексном строительстве жилых, социальных и спортивных объектов. Входит в ТОП-5 новосибирского строительного рынка по объемам продаж и темпам строительства (по данным ТГ-канала «РОП Новосибирск: Рейтинги, оценки, прогнозы»). Группа компаний «ПОЛЯКОВ» создана в 2022 году. Основатель — Илья Поляков, известный застройщик, заместитель председателя комитета по строительству Законодательного собрания Новосибирской области. «Человек в основе» — ключевая ценность ГК «ПОЛЯКОВ». Проекты компании отличаются продуманными локациями, обеспечивающими жителям удобные транспортные решения, гарантированный доступ к социальным услугам, привлекательную и разнообразную потребительскую среду в шаговой доступности.

Застройщик ООО СЗ «Первый». Проектная декларация на сайте наш. дом. рф