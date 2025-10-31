Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки победить Россию военной силой обречены на провал. Причиной тому, по его словам, стало «братство наших народов», которое «стоит за спиной» российской армии.

«История России свидетельствует о том, что недруги с завидным упрямством предпринимали попытки разобщить нас, чтобы затем эксплуатировать и использовать в своих корыстных интересах. Но с нами это не прошло и не пройдет»,— сказал господин Шойгу на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ».

Сергей Шойгу процитировал Александра Пушкина: «К чему стадам дары свободы? Их должно резать и стричь». После чего он отметил, что «резать и стричь» Россию у стран Запада не получится. По словам господина Шойгу, после распада Советского Союза Россия столкнулась с ценностной агрессией, направленной на уничтожение ее цивилизации. Последствия этой агрессии, считает секретарь Совбеза, до сих пор не преодолены.

Господин Шойгу напомнил о важности нравственных ориентиров, заложенных предками, таких как приверженность правде, справедливости, милосердию, любви, крепкой семье и преданности Родине. Он подчеркнул, что эти ценности служат фундаментом для российской государственности и являются опорой в жизни человека и семьи.