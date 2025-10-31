В Самаре перекроют 11 улиц из-за форума «Россия – спортивная держава»

В Самаре в первый день XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», 5 ноября, пройдет забег «Чистый спорт». Его участники проследуют от площади Куйбышева через исторический центр города. В связи с этим с 06:00 до 12:00 (MSK+1) в указанном районе ограничат движение транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение будет закрыто на улицах Венцека, Куйбышева, Фрунзе, Чапаевской, Молодогвардейской, Некрасовской, Льва Толстого, Красноармейской, Вилоновской, Ульяновской и Галактионовской. С 18:00 4 ноября до 12:00 5 ноября на этих же улицах запретят остановку и стоянку. Ограничения не коснутся спецмашин и транспорта с пропусками от МВД.

Кроме того, с 06:00 до 12:00 5 ноября на маршрут не выйдет автобус №11 и троллейбусы №6 и №16. Также изменится схема движения других трамваев и автобусов. Подробная информация опубликована на сайте администрации Самары.

Георгий Портнов