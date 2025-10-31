Девелопер «Глоракс» привлек 2,1 млрд руб. на IPO

Девелоперская компания «Глоракс» привлекла 2,1 млрд руб. в рамках проведенного IPO, говорится в сообщении эмитента. Книга была открыта 23 октября, и предполагалось, что будет привлечено «более 2 млрд руб.». Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и развитие компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.

Акции размещались по 64 руб., это соответствует капитализации компании в размере 18,1 млрд руб. с учетом проведенной допэмиссии. Доля акций в свободном обращении составит около 11,6% без учета используемого механизма стабилизации (4,375 млн акций, действует в течение 30 дней после начала торгов). Механизм подразумевает выкуп акций стабилизационным агентом (Совкомбанком) на открытом рынке. При полном выкупе стабилизационного пакета доля акций в свободном обращении составит 10,1%.

Кроме того, впервые в практике проведения IPO на российском рынке эмитент механизм оферты. Если котировки акции через год будут ниже цены размещения, то для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями в течение года, предусмотрен выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения плюс 19,5%. В ограниченном объеме оферта распространяется и на акции, приобретенные в течение 30 календарных дней после даты начала торгов.

Заявки розничных инвесторов объемом до 5 тыс. руб. удовлетворялись полностью, далее по мере возрастания процент удовлетворения последовательно снижался вплоть до 35% (при заявке от 10 млн руб.). При этом максимальный размер аллокации как на одного розничного, так и институционального инвестора составил 15 млн руб.

Glorax основан в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Согласно отчетности по МСФО, в первом полугодии 2025 года выручка компании составила 18,7 млрд руб., превысив показатель предыдущего года на 45%. При этом чистая прибыль выросла в 3,7 раза, до 2,33 млрд руб.

Отдел финансов