Депутаты одобрили закон о регистрации домашних животных в Самарской области

Депутаты Самарской губернской думы вчера, 30 октября, одобрили поправки в закон об обращении с животными на территории Самарской области.

Статья 8 закона дополнена пунктом, в котором говорится, что владелец домашнего животного обязан провести его регистрацию в соответствии с порядком регистрации домашних животных, утвержденным постановлением правительства Самарской области, и пунктом, который гласит, что владелец животного обязан соблюдать норму содержания допустимого количества домашних животных.

Так, предельное количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, на каждые 12 кв. м площади составляет не более двух кошек и одной собаки высотой в холке более 30 см или двух собак высотой в холке до 30 см.

При содержании домашних животных на земельных участках, принадлежащих компаниям, индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, на каждые 50 кв. м допускается содержание одной собаки высотой в холке более 30 см или трех собак высотой в холке менее 30 см.

Кроме того, в первом пункте статьи теперь говорится, что собственники зданий, гаражей, председатели садоводческих и огороднических товариществ, застройщики обязаны стерилизовать животных, чтобы не допустить их размножения. Раньше в пункте говорилось, что эти лица обязаны лишь обеспечить безопасное для окружающих содержание животного.

Также принятые поправки в закон запрещают регулярный прикорм одного и того же бездомного животного (два или более раз) одним и тем же лицом в пределах одной или нескольких территорий.

