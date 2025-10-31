Бизнесмен и закон

Специалисты по юридическим услугам регистрируют увеличение объема обращений со стороны бизнеса для урегулирования спорных вопросов. Среди наиболее частых причин для обращений они выделяют ужесточение налогового законодательства, проблемы с выполнением госзаказов, а также, в связи с ухудшением экономической ситуации, участились банкротства. В то же время общий объем рассматриваемых судебных дел сокращается. Это связано с серьезно выросшими госпошлинами. Юристы считают, что бизнес сегодня экономит на юристах, хотя многих проблем можно было бы избежать при грамотном составлении документов.

Арбитражный суд Пермского края фиксирует снижение общего количества рассматриваемых дел. Так, по данным пресс-службы суда, по итогам первого полугодия 2025 года в суд поступило 15 069 исковых заявлений и дел. Это на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю заявлений — 51,3%, как и в прошлом году, составляют заявления по экономическим спорам и другим делам, возникающим из гражданских правоотношений. При этом сохраняется тенденция роста дел о банкротстве. Количество поступивших заявлений по делам о несостоятельности (банкротстве) составило 39,6%, по экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений,— 8,3%.

В первом полугодии текущего года рассмотрено 12 083 дела. Большее количество рассмотренных дел, как и поступивших заявлений, составили гражданские дела — 57,5%, дела о банкротстве — 30,2%, административные дела — 11,2%.

Значительно увеличился показатель прекращения производства по делу в связи с утверждением судом заключенного сторонами мирового соглашения. Такое решение вынесено по 483 делам.

Николай Зернин, доцент, кандидат юридических наук, практикующий юрист считает, исходя из практики обращений к нему клиентов, наметилась тенденция по снижению количества судебных дел по причине серьезного увеличения госпошлин за совершение процессуальных действий. Поэтому, если раньше все споры, даже по незначительным суммам доходили до суда, то теперь отстаивать свои права стало рискованно, так как в случае проигрыша придется нести значительные расходы.

Господин Зернин отмечает, что, с одной стороны, увеличение госпошлин предотвращает сутяжничество, снижает нагрузку на суды, но в то же время значительно ограничивает конституционный принцип доступа к правосудию, соблюдение которого более важно для общества.

При этом специалисты считают, что из-за роста государственных пошлин институт досудебного регулирования становится более востребован — количество обращений со стороны бизнеса за юридической помощью растет.

Юристы говорят, что есть несколько категорий вопросов, по которым количество обращений возросло. Так, адвокат Ильдар Салахиев отмечает увеличение числа обращений, касающихся изменения налогового законодательства и усиления ответственности за налоговые нарушения. Поводом для обращений к специалистам также становится рост кредиторской задолженности юридических лиц перед банками, перед налоговым органом по платежам налогов и контрагентами. «Есть дебиторская задолженность, которую не всегда удается погасить, и в такой финансовой ловушке оказываются многие предприниматели. Они обращаются с вопросом, можно ли эту проблему решить, просто подав на банкротство. Поэтому проблема налогов и банкротства — это две самые важные темы для обращения к персональным адвокатам»,— пояснил господин Салахиев.

Специалисты отмечают, что участились споры, связанные с исполнением государственных контрактов.

Николай Зернин считает, что сегодня судебная практика в этих вопросах достаточно неустойчивая. Очень часто споры возникают из-за необходимости дополнительных работ, которые не были прописаны в контрактах. Особенно это актуально в сфере строительства, когда закладывается одна сумма, но требуются дополнительные работы. «Без суда эти вопросы не решить, потому что речь идет о государственных средствах», - уточнил эксперт.

Среди тенденций господин Зернин отметил, что в последние годы увеличилось количество дел, связанных с возвращением недвижимого имущества и земель в госсобственность. Так называемая «расприватизация» при наличии коррупционной составляющей, не имеет сроков исковой давности и позволяет оспаривать сделки, совершенные в 90-ые годы. Также сегодня по словам специалиста множество споров, связанных с земельными и иными имущественными вопросами, причина которых, по его мнению, кроется в значительной мере в несовершенстве законодательства.

Специалисты приходят к выводу, что сегодня юридическая помощь становится очень актуальной для бизнеса. В то же время даже многие крупные компании, не говоря уже о мелком бизнесе, как правило экономят на таких специалистах, прибегая к их услугам, когда судебный спор уже возник, вместо того, чтобы предотвращать его возникновение путем составления грамотных документов, особенно договоров, и планомерного контроля за их точным исполнением.