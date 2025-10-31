В Поволжье в третьем квартале 2025 года более 7,4 тыс. семей с детьми приобрели жилье по льготной программе

По итогам третьего квартала 2025 года жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей оформили в Сбере более 7,4 тыс. кредитов на общую сумму около 35 млрд рублей по госпрограмме «Семейная ипотека». За третий квартал 2025 года объем выдач по этой программе увеличился на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По словам заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка Аллы Косоуховой, семейная ипотека продолжает оставаться одной из самых востребованных государственных программ поддержки. «Программа не только стимулирует спрос на новостройки, но и играет положительную роль для сегмента вторичного жилья благодаря ее распространению в отдельных регионах страны», — отметила она.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015