В Красноярском крае возбуждено дело о незаконном вылове стерляди и осетра

В Красноярском крае полиция возбудила дело в отношении 74-летнего жителя Енисейского района за незаконный вылов краснокнижных рыб (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ) и хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Нанесенный природе ущерб составил 504 тыс. рублей, сообщил Telegram-канал «МВД 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как установило правоохранительное ведомство, житель деревни Сергеево, используя сплавную сеть, незаконно выловил пять стерлядей и одного сибирского осетра. Пойманную рыбу он разделил на сегменты и заморозил.

В целях возмещения ущерба на автомобиль рыбака, стоимостью более 500 тыс. руб., наложен арест. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Михаил Кичанов