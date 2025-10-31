В Прикамье бизнес арендует более 55% объектов муниципального имущества, введенного в хозяйственный оборот

На прошедшем совете по экономике муниципальных образований Пермского края обсуждался ход вовлечения в хозяйственный оборот муниципального и регионального имущества, а также объектов культурного наследия, расположенных в различных районах Прикамья. Мероприятия проводятся по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам главы краевого минэка Татьяны Чуксиной, в Пермском крае успешно работают инструменты, которые позволяют задействовать такие объекты для развития бизнеса и территорий. «Для вовлечения в оборот муниципального имущества и объектов культурного наследия в крае применяются механизмы приоритетного инвестиционного проекта и государственно-частного партнерства. Это помогает не только привлекать инвестиции, но и создавать новые рабочие места, восстанавливать объекты, значимые для жителей, и формировать комфортную городскую среду»,— отметила госпожа Чуксина.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Пермского края Владимир Верюжский рассказал, что бизнесу, реализующему приоритетные инвестпроекты, уже предоставлено на льготных условиях 252 земельных участка общей площадью почти 7 тыс. га. При этом инвесторы интересуются не только участками, но и зданиями. «Хороший пример — Лысьва. Собственник Лысьвенской швейной фабрики не стал строить новое здание, а приобрел на торгах бывшую школу. Администрация помогла с оформлением участка и всеми сопутствующими вопросами. Теперь на месте пустующего здания работает современное предприятие легкой промышленности»,— сообщил господин Верюжский.

Замглавы краевого минэка Татьяна Васильева представила муниципалитетам алгоритм реализации проектов в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). По словам госпожи Васильевой, некоторые муниципалитеты Пермского края успешно используют ГЧП для привлечения инвестиций. Так, в Краснокамском округе инвестор реставрирует банный комплекс, в Лысьвенском реконструируется отель, в Перми ремонтируется банный комплекс и здания бывших детских садов, восстанавливаются автовокзалы и автостанции. Краевой минэк готов консультировать муниципалитеты в подготовке финансово-экономических моделей, проведении экспертизы и сопровождении проектов.

По данным краевого минэка, на 1 октября 2025 года в реестре муниципального имущества Пермского края числится 1355 объектов — здания, земельные участки, оборудование. Из них около 55% уже сдается предпринимателям в аренду. «У нас есть запрос от инвесторов на конкретные объекты: здания, помещения, участки, которые можно быстро освоить и запустить под новые проекты. Ваша задача — сделать так, чтобы такие площадки были открыты для бизнеса»,— подчеркнули в минэке.