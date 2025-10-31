В Башкирии завершилась Профориентационная неделя БФ «Система»

29 октября в рамках Профориентационной недели в Республике Башкортостан прошли мероприятия в Белебее и Белорецке. Представители Благотворительного фонда «Система» провели открытые уроки в Белебеевском колледже механизации и электрификации и Белорецком металлургическом колледже. Помимо студентов, в них участвовали школьники 8-9 классов местных школ.

Экскурсия студентов в Учалинский РЭС ПО «БцЭС»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Ребятам рассказали о проекте «Лифт в будущее», современных технологиях и перспективных профессиях, провели тренинги и обучающие игры. Во всем этом специалистам БФ «Система» помогали работники ПО «БЭС», ПО «БцЭС» и ИАП ООО «Башкирэнерго». Во второй половине дня участники переместились на производственные объекты Белебеевских и Белорецких электросетей, где им провели экскурсии. Многие впервые побывали на подстанциях и признались, что такие мероприятия расширяют границы познания и могут помочь определиться с выбором профессии.

В заключительный день, 30 октября, аналогичные мероприятия прошли в двух белебеевских школах прошли презентации программ местного колледжа механизации и электрификации и проекта «Лифт в будущее», а также открытый урок и профориентационная игра. В то же время в Учалинском колледже горной промышленности для студентов и учеников 8-9 классов провели день открытых дверей проектов БФ «Система» с тренингами и играми.

В обоих городах поддержку в проведении мероприятий оказали работники ПО «БЭС» и ПО «БцЭС». Более того, учалинская молодежь побывала на экскурсии в Учалинском РЭС, где ознакомилась с работой энергетиков.

ООО «Башкирэнерго»