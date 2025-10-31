В Оренбуржье возбуждено дело о хищении денег экс-руководителем почтового отделения

В Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи одного из сел Курманаевского района Бузулукского почтамта УФПС Оренбургской области АО «Почта России». Она подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием служебного положения либо в крупном размере). Об этом сообщают полиция и СУ СКР по Оренбуржью.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре подозреваемая использовала свое служебное положение и присвоила из кассы почтового отделения вверенные ей деньги в размере 140,2 тыс. руб. Похищенными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Следователи принимают меры к возмещению причиненного ущерба.

Руфия Кутляева