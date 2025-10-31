ЦБ Турции аннулировал лицензию популярной среди россиян платежной системы Papara

Центральный банк Турции аннулировал лицензию платежной системы Papara, сообщили в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete. Решение приняла Комиссия по регулированию и надзору в банковской сфере.

Лицензию Papara выдали 21 апреля 2016 года, пишет Hurriyet со ссылкой на решение ЦБ. Платежная система представляет собой электронный кошелек с привязанной к нему дебетовой картой. Российские туристы активно пользовались Papara, поскольку открыть счет в ней проще, чем в других банках. Аннулировали ее по закону «О платежных услугах, системах расчетов и учреждениях электронных денег».

В мае этого года полиция Турции задержала владельца Papara Ахмеда Карслы и еще 13 человек по подозрению в отмывании денег через нелегальные ставки. В компании назначили внешнего управляющего и конфисковали ее активы на 5 млрд лир ($128 млн).