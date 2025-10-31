«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Удмуртии»

«Яндекс Маркет» и правительство Удмуртии заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки регионального бизнеса. На маркетплейсе запущена новая витрина «Сделано в Удмуртии», где представлены товары местных производителей, включая продукты питания, одежду и товары для дома. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Директор Корпорации развития Удмуртии Эмиль Бикмеев отметил, что запуск витрины позволит тысячам покупателей по всей стране познакомиться с продукцией местных компаний и откроет новые возможности для роста производителей.

«Выход наших предпринимателей на крупнейшие онлайн-площадки – это очередной шаг в продвижении бренда "Сделано в Удмуртии". Мы гордимся нашими производителями и рады, что для них открываются все новые и новые возможности», — добавил он.

Анастасия Лопатина