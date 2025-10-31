«Лента» получила почти 24 млрд чистой прибыли с января

Чистая прибыль сети супермаркетов «Лента» по итогам января — сентября выросла по МСФО на 56,8% год к году и составила 23,996 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка за этот период увеличилась на 25% — до 781,437 млрд руб.

В III квартале выручка выросла на 26,8%, до 267,5 млрд руб. LfL-выручка выросла на 10,4%. Рост обусловлен увеличением среднего чека на 11,1%, хотя трафик немного снизился на 0,6%, отметили в компании. Чистая прибыль за III квартал составила 8,2 млрд руб.

EBITDA в июле — сентябре повысилась на 15,5%, до 19,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA — 7,3% против 8,1% годом ранее. Снижение показателя вызвано увеличением на 35,9% коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, что превысило рост валовой рентабельности. Валовая рентабельность увеличилась с 21,9% до 22,9% год к году.