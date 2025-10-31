В Башкирии с начала года в пожарах погибли 12 детей

За девять месяцев этого года в Башкирии из-за пожаров погибли 12 детей — это на 33,3% больше, чем годом ранее.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, всего в регионе с начала года в пожарах погибли 166 человек, на четыре меньше января-октября 2024 года.

В общей сложности в этом году произошло 6,5 тыс. пожаров, что примерно на 1,5 тыс. меньше итогов девяти месяцев прошлого года. Пострадали 156 человек.

Из произошедших за последнюю неделю 103 пожаров 29 случились из-за нарушений при обращении с электрооборудованием, девять — из-за неисправности дымоходов.

«С понижением температуры на улице риски возникновения пожаров по причине нарушения правил и эксплуатации электрооборудования и печного отопления будут только увеличиваться»,— подчеркивают в ведомстве.

Майя Иванова