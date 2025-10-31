Прокуратура внесла представление главному врачу пермской больницы

Прокуратура Дзержинского района Перми выявила нарушения требований законодательства при осуществлении деятельности по оказанию медицинских услуг в ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №2 им. Ф. Х. Граля». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГБУЗ Городская клиническая больница №2 имени Ф.Х.Граля. Главный корпус.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ ГБУЗ Городская клиническая больница №2 имени Ф.Х.Граля. Главный корпус.

В ходе надзорных мероприятий в больнице обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, в помещениях имеются дефекты покрытия пола и стен. Инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях неврологического и кардиологического отделений проложены открыто, а не в закрытых коробах, ряд помещений не оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции. Нарушаются противопожарные требования.

По итогам проверки главному врачу больницы Владимиру Грязнову внесено представление. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», 21 сентября 2025 года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем содержании городской клинической больницы №2 им. Ф. Х. Граля. Ранее в комментариях в социальной сети СКР была размещена информация о ненадлежащем содержании этого лечебного учреждения. На протяжении длительного времени здание больницы находится в непригодном состоянии: со стен осыпается штукатурка, плиточная отделка пола разрушается и частично отсутствует, в палатах антисанитарные условия.

В краевом минздраве заявили «Ъ-Прикамье», что ремонт в ГКБ им. Граля начнется в 2026 году. «Первый этап работ планируется начать со здания 7-этажного корпуса после проведения проектирования», — уточнили в ведомстве.