ФСБ задержала жителя Коми по подозрению в попытке воевать за Украину

Управление ФСБ по Республике Коми возбудило уголовные дела о госизмене, приготовлении к совершению диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса и участии в террористической деятельности против местного жителя. По версии спецслужбы, он пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, в июне подозреваемого задержали в поезде, следовавшем в Белгород.

По версии следствия, фигурант уголовного дела хотел вступить в неназванную украинскую военизированную организацию, признанную террористической и запрещенной на территории РФ. В целях подтверждения своих намерений он предоставил куратору от этой организации через Telegram свои данные, а также выполнил задание по подготовке фото- и видеоматериалов объекта стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в городе Печоры Республики Коми. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Сергей Толмачев, Воронеж