«Ижводоканал» оштрафован на 400 тысяч рублей за загрязнение рек и воздуха

Удмуртская природоохранная прокуратура провела проверку МУП «Ижводоканал» и установила факты сброса загрязненных сточных вод в реки Иж и Старковка, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На производственных площадках предприятия в Устиновском и Первомайском районах Ижевска также были зафиксированы превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

По результатам проверки возбуждено дело об административных правонарушениях, и предприятию назначен штраф в размере 400 тыс. руб.

Анастасия Лопатина