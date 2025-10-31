Завершено расследование убийств еще двух жертв «Ангарского маньяка» Попкова

Уголовное дело об убийстве двух женщин «ангарским маньяком» Михаилом Попковым, направили в суд, сообщили в пресс-службе СКР по Иркутской области. 61-летний Попков полностью признал вину по статье об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Количество доказанных жертв серийного убийцы увеличилось до 91, заявили в СКР ТАСС.

Дело было возбуждено еще в 2008 году, за четыре года до ареста Попкова. Однако тогда следствие было приостановлено, так как найти подозреваемого не удалось. Причастность Попкова установили «ввиду идентичности почерка злоумышленника».

По версии следствия, Попков встретил двух 27-летних женщин на Московском тракте в городе Ангарск, куда он приехал поменять пробитое колесо. По его словам, в процессе знакомства с жертвами он понял, что те «находились в наркотическом опьянении». Произошла ссора, мужчина задушил женщин веревкой. По информации источника «Ъ», приговор по делу может быть вынесен до конца этого года.

«Ангарский маньяк» орудовал в период с 1992 по начало 2010-х годов на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Попков был младшим лейтенантом МВД, первые несколько убийств он совершил в форменной одежде милиционера и на служебном автомобиле. Уволился из милиции в 1998 году. Он находил жертв в общественных местах и предлагал подвезти. Затем Попков вывозил их в безлюдные места и убивал. В 2012 году его арестовали. В 2015 и 2018 годах Михаила Попкова приговорили к двум пожизненным срокам. После вынесения приговора Попков признался еще в более чем 50 убийствах.