Снег с дождем ожидается в Удмуртии в первые дни ноября

В первые ноябрьские дни в Удмуртии ожидаются небольшие осадки в виде дождя со снегом, сообщает региональный Гидрометцентр. В выходные дни на отдельных участках дорог возможна гололедица и временный снежный накат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В предстоящую ночь столбик термометра опустится до -3..+2°С, завтра днем не превысит 0..+5°С. Понижение температуры продолжится до 3-4 ноября, после чего она немного повысится.

В ночь на 2 и 3 ноября температура опустится до 0..-5°С, а днем не превысит 0..+2°С. Температура 4 ноября ночью составит 0..-5°С, днем -1..+4°С. Ночью 5 ноября ожидается -4..+1°С, днем 1-6°С.

4 и 5 ноября осадки усилятся и пройдут повсеместно. Ночью 4 ноября ожидается снег и снег с дождем, днем осадки будут усиливаться, переходя в дождь. Ночью 5 ноября дожди сохранятся, местами переходя в мокрый снег.

Анастасия Лопатина