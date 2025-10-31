В Волгоградской области планируется ремонт школы за 51,9 млн рублей

В Волгоградской области собираются капитально отремонтировать здание МКОУ «Преображенская средняя школа». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен в станице Преображенская Киквидзенского района. Исполнителю предстоит выполнить капремонт здания школы по ул. Комсомольская, д. 25 в несколько этапов в период с 1 ноября 2026 года до 31 июля 2027 года.

Размер обеспечения исполнения контракта — 5,19 млн руб. Гарантийный срок на результат работ составляет пять лет.

Извещение о закупке размещено 30 октября. Заявки принимаются до 11 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта — 51,9 млн руб.

Павел Фролов