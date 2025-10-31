В казанском аэропорту задерживаются десять рейсов

В аэропорту Казани задерживаются пять рейсов на вылет и пять на прилет, следует из информации, опубликованной на онлайн-табло воздушной гавани.

Среди них рейсы из Санкт-Петербурга, Красноярска, Махачкалы, Минеральных Вод и Шарм-эш-Шейха; задерживаются и рейсы из Казани. Время задержек составляет от четырех до шестнадцати часов.

Ограничения связаны с тем, что в Татарстане девять с половиной часов действует режим беспилотной опасности, который был введен в 00:04. Накануне также фиксировались задержки рейсов на фоне временного закрытия аэропортов в других регионах.

Анна Кайдалова