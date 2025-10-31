Краснокамск временно возглавил замглавы муниципалитета

Временно исполняющим полномочия главы Краснокамского округа назначен заместитель главы муниципалитета Равиль Петров. Об этом сообщает газета «Звезда».

29 октября Пермский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры региона на решение первой инстанции, в которой надзорный орган добивался досрочного прекращения полномочий главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. По мнению административного истца, господин Быкариз должен быть уволен в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства. Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал, но апелляция это решение отменила, приняв новый судебный акт.

После увольнения господина Быкариза в муниципалитете в течение шести месяцев должен состояться конкурс по избранию нового главы.