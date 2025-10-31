«Известия»: банки без предупреждения начали увеличивать сроки кредитов

Клиенты российских банков начали жаловаться на внезапные изменения условий кредитования. Финансовые учреждения пересчитывают график платежей, увеличивая срок выплат по кредиту, общую сумму переплаты и процентную ставку, но даже не уведомляют заемщиков. Об этом пишут «Известия».

По информации газеты, изменения чаще всего вызваны отключением платных сервисных пакетов, обеспечивающих льготу по займу. Пакеты могут отключать автоматически из–за нарушения определенных пунктов договора. В случае несоблюдения условий клиентом банки имеют право пересмотреть параметры договора. Но для клиентов это становится полной неожиданностью, отметили опрошенные изданием юристы.

«Даже незначительная просрочка платежа может стать формальным основанием для повышения процентной ставки»,— уточнил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Управляющий партнер юридической компании «Провъ» Александр Киселев отметил, что учащаются случаи жалоб заемщиков. По его словам, люди сталкиваются с односторонним изменением условий: увеличением процентной ставки и удлинением сроков выплат.