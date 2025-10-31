В Челнах отремонтируют общежитие политехнического колледжа на 62,5 млн рублей

В Набережных Челнах проведут капитальный ремонт здания общежития государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Набережночелнинский политехнический колледж», расположенного на проспекте Раиса Беляева. На эти цели выделят 62,5 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Из этой суммы на строительно-монтажные работы выделено 48,7 млн руб., на оборудование — 3,4 млн руб., остаток средств — на выплату НДС. Проект предусматривает выполнение строительно-монтажных и отделочных работ, замену лифтов, обновление инженерных сетей, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории. Завершить работы планируется до 31 декабря 2025 года.

Источником финансирования служат бюджеты России и Татарстана. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

Анна Кайдалова