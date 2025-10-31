Возбуждено исполнительное производство в отношении «ОДК — Пермские моторы»

В отдел судебных приставов по Свердловскому району УФССП по Пермскому краю поступил исполнительный лист о взыскании средств с производителя авиадвигателей АО «ОДК — Пермские моторы».

По данным «СПАРК-Интерфакс», речь идет о взыскании свыше 10,2 млн руб. в пользу ООО «Ламарт» (Санкт-Петербург). Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей, выручка от продажи по итогам прошлого года составила 182,1 млн руб., чистая прибыль — 25,67 млн руб. Всего в отношении АО «ОДК-ПМ» зарегистрировано три действующих исполнительных производства.

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Финансовая отчетность не раскрывается.

На середину октября текущего года «ОДК-ПМ» являлось ответчиком по 128 искам на общую сумму 1,28 млрд руб. В прошлом году этот показатель составлял 506,28 млн руб.