В Ртищево хотят отремонтировать асфальтобетонное покрытие улиц за 1,5 млн рублей

Администрация Ртищевского района Саратовской области объявила аукцион на ремонт асфальтобетонного покрытия улиц в Ртищево. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Подрядчику необходимо выполнить работы с даты заключения контракта до 15 декабря этого года. Гарантийный срок на них составляет один год.

Работы проводятся по ул. Рябова в районе д. № 143, по ул. Победы в районе д. № 8, по ул. Рябова в районе д. № 10, по ул. Левице от д. № 1 до д. № 11.

Извещение о закупке размещено 30 октября. Заявки принимаются до 7 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,57 млн руб.

Павел Фролов