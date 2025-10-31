Энергоснабжение 15 домов в ЖК «Императорские Мытищи» восстановили после аварии

В жилом комплексе «Императорские Мытищи» завершены работы по восстановлению электроснабжения. Электричество снова подключили в 15 домах, сообщила глава городского округа Юлия Купецкая в Telegram-канале.

Поврежденную кабельную линию восстановили к 5:00 мск. Об отключении электроснабжения в домах на Тенистом бульваре госпожа Купецкая сообщила вечером 30 октября. По ее словам, к 22:36 мск специалисты восстановили работу котельной и канализации, а также работали над подключением водозаборного узла.