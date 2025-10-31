В Уфе построят завод по производству спиртовых салфеток за 250 млн рублей

Компания «Инвестпроект» из Бижбулякского района собирается вложить 250 млн руб. в в строительство в Уфе завода по производству медицинских расходных материалов, сообщает пресс-служба главы Башкирии. О планах строительства рассказал на «инвестиционном часе» в правительстве региона совладелец и управляющий компании Сергей Самойловских.

На первом этапе предприятие намерено изготавливать спиртовые салфетки и пакеты для стерилизации. После запуска на появится 40 рабочих мест.

Инвестиционный комитет республики одобрил проект и присвоил ему статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.

ООО «Инвестпроект», по данным Rusprofile, зарегистрировано в селе Бижбуляк в 2012 году. Компания занимается производством материалов для медицинских целей, основным заказчиком является Городская больница Нефтекамска, заказавшая у «Инвестпроекта» товаров на 642 млн руб. с 2013 года. 99% уставного капитала организации принадлежит Сергею Самойловских, менее 1% — потребительскому кооперативу «Индустрия закупок». В 2024 году выручка составила 221,8 млн руб., чистая прибыль — 36,6 млн руб.

Майя Иванова