В «Домодедово» задержали объявленную в международный розыск россиянку

Полиция задержала в аэропорту «Домодедово» гражданку России Алпият Абдулмуталибову. Ее ранее объявили в международный розыск по делу об участии в террористических организациях и заочно арестовали, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Из материалов следует, что госпожа Абдулмуталибова обвиняется в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ) и участии в признанных террористическими организациях (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).

На заседании суда в Дагестане по избранию меры пресечения адвокат фигурантки указывал, что у женщины шесть детей, пятеро — несовершеннолетние. Защитник также говорил, что обвиняемая будет являться в суд по первому требованию, однако ее оставили под стражей. В судебных материалах говорилось, что после этапирования из столицы женщину должны были поместить в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Дагестан.