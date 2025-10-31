Циклон принесет в Петербург плотные облака и небольшие дожди

В пятницу, 31 октября, на метеоусловия в Санкт-Петербурге окажет влияние северо-восточная периферия североатлантического циклона, двигающегося в центр Европейской России. Зона пониженного давления принесет в город плотные облака и небольшие дожди, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице будет колебаться в пределах +6…+8 градусов, в Ленинградской области — +4…+9 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление поднимется до 759 мм рт. ст., что близко к норме.

В субботу, 1 ноября, в Петербурге и области также ожидаются небольшие дожди, ночью — +4…+6 градусов, днем — +6…+8 градусов.

Артемий Чулков