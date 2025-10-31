В Пермском крае предложили ввести запрет на розничную продажу устройств для потребления никoтинcoдepжaщeй продукции. Соответствующую инициативу внес в краевое заксобрание губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Запрет будет касаться продажи электронных приборов, используемых для получения никoтинcoдepжaщeгo или бeзникoтинoвoгo аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей и элементов.

За нарушение запрета вводятся административные штрафы: для должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Законопроект рассмотрят на ноябрьском пленарном заседании. В случае его принятия продажу вейпов запретят с 1 марта 2026 года.