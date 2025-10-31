Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Возбуждено дело в отношении замглавы самарского Роспотребнадзора

Прокуратура уличила в нарушениях заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области. В отношении чиновницы было возбуждено административное дело. Ей инкриминируется нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проверка показала, что в региональное управление Роспотребнадзора обратился местный житель, и чиновница направила его заявление в вышестоящий орган с опозданием на семь дней.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю управления и возбудила административное дело. Мировой судья рассмотрел и удовлетворил акты контрольного органа. Чиновницу оштрафовали на пять тыс. руб.

Георгий Портнов