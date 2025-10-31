Возбуждено дело в отношении замглавы самарского Роспотребнадзора

Прокуратура уличила в нарушениях заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области. В отношении чиновницы было возбуждено административное дело. Ей инкриминируется нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проверка показала, что в региональное управление Роспотребнадзора обратился местный житель, и чиновница направила его заявление в вышестоящий орган с опозданием на семь дней.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю управления и возбудила административное дело. Мировой судья рассмотрел и удовлетворил акты контрольного органа. Чиновницу оштрафовали на пять тыс. руб.

Георгий Портнов